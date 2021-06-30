Горняк22: Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер от коронавируса

Георгий Мамиконов Фото: кадр из youtube.com

В 1995 году певец и все участники его группы получили звания заслуженных артистов России, а в 2006 году исполнитель стал заслуженным деятелем искусств

28 июня в Москве от коронавируса умер 76-летний основатель и солист шоу-группы «Доктор Ватсон» заслуженный артист России Георгий Мамиконов, сообщает ТАСС.

«Коронавирус. У него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», – рассказала пресс-секретарь группы Вера Воронина.

Георгий Мамиконов родился в 1945 году в Москве. В 1985 году артист основал группу «Сюрприз», которую позже переименовал в «Доктор Ватсон». Идея была в создании шоу-квартета, который выступал бы в стиле ретро. До последних дней он был бессменным руководителем, организатором и солистом коллектива.

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