Горняк22: Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом

Вера Сотникова Фото: instagram.com/sotnikova4141

Телеведущая рассказала, что перед госпитализацией у неё поднялась температура, выкручивало руки и ноги, болело горло и кожа на всем теле

60-летняя актриса Вера Сотникова рассказала на своей странице в Instagram, что сейчас находится в больнице из-за коронавируса.

«Я в больнице. У меня ковид», – написала она и опубликовала видео из больничной палаты.

Артистка отметила, что собиралась вакцинироваться 21 июня, но почувствовала себя плохо, а также призвала всех сделать прививку от коронавируса.

«Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь», – добавила актриса.

Вера Сотникова – актриса театра и кино, телеведущая. Она снялась в таких фильмах, как «Королева Марго», «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтрак с видом на Эльбрус». Кроме того, является ведущей «Битвы экстрасенсов» и «Клуба бывших жен».

Ранее «Толк» сообщал, что основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер от коронавируса. По словам его пресс-секретаря, у музыканта не выдержало сердце.

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