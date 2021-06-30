Горняк22: В России подали заявку на регистрацию ещё одной вакцины от коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" Фото: Скриншот видео телеканала "Толк"

Сейчас в России доступны четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» – однокомпонентная версия «Спутника»

В России центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в минздрав России. На сайте государственного реестра лекарственных средств опубликовали соответствующие данные.

Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что новая «ЭпиВакКорона-Н» принципиально не отличается от «ЭпиВакКороны», сообщает ТАСС.

«Они различаются особенностями производства. Из-за этого нужно было провести новые клинические исследования. Для того чтобы выйти на масштабное производство, необходимо было решить производственные задачи, которые требовали изменений», – объяснил он.

В апреле минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинических испытаний «ЭпиВакКорона-Н». Исследования должны закончиться 30 сентября 2021 года.

14 октября 2020 года «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.

Ранее «Толк» сообщал, что Томенко высказался о вероятности введения обязательной вакцинации на Алтае. Глава региона призвал всех прививаться добровольно.

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