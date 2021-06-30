Горняк22: Учёные обнаружили новый способ передачи коронавируса

Ученые Фото: pixabay.com

Ученые из Вашингтонского университета нашли альтернативный вариант попадания вируса в клетки: чтобы проникнуть в организм, вирусу не всегда требуются рецепторы ACE2

Американские ученые выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей, сообщает «РБК».

Известно, что коронавирус проникает в клетки через рецепторы ACE2, но, согласно новому исследованию, вирусу может не потребоваться ACE2 для заражения организма.

Ученые отмечают, что большинство исследователей работают с клетками почек приматов, но теперь для работы взяли клетки легких человека, в том числе раковые, у которых нет ACE2. Они оказались восприимчивыми к мутировавшему вирусу, который вырастили в лаборатории.

Специалисты предположили, что коронавирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма. Это явление ученые назвали пугающим. По словам экспертов, пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории.

Ранее «Толк» сообщал, что глава регионального минздрава Дмитрий Попов предположил, когда третья волна COVID-19 на Алтае пойдет на спад. По его словам, медикам важно понять, с какого момента прироста новых инфицированных больше не будет.

ТОЛК