Горняк22: Простые способы перенести жару. Советы врачей

Фото Сергей БАШЛЫЧЕВ

По данным синоптиков, уже в ближайшее время жителей Алтайского края вновь ожидает жаркая погода, которая является серьезным испытанием для любого организма. Большую опасность жара представляет для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

Врачи советуют: с 12 до 15 часов нельзя находиться на солнце. В жару лучше не открывать окна, балконы, двери, если температура наружного воздуха выше, чем в помещении.

Рекомендуется закрывать шторы, жалюзи. На окна наклеить алюминиевую фольгу. Чтобы совсем не затемнить комнату, оставить просветы сбоку или посредине. Используют для такого щита пищевую фольгу, ее достаточно смочить, и она хорошо приклеивается к стеклу.

На улице не надевать на себя плотную одежду. Это может привести к тепловому или солнечному удару. В саду лучше работать в легкой светлой одежде, непременно надеть на голову панаму, шляпу или платок.

Одежда должна быть свободного покроя. Лучше всего из хлопчатобумажной или льняной ткани светлых тонов.

Первая помощь при тепловом ударе (температура тела может повышаться до 40 градусов) – обернуться в мокрую простыню, облиться теплой (но не холодной) водой либо положить «полторашку» с холодной водой на тело. А при солнечном ударе (у человека температура тела будет нормальной, кожные покровы бледные) необходимо на голову положить мокрое полотенце.

Длительное нахождение под солнечными лучами может привести к ожогам кожи, а в подкожной клетчатке образуются химические вещества, обладающие канцерогенным действием. У пожилых людей на коже, на участках, которые чаще подвергаются воздействию солнечных лучей, образуются папилломы.

Опасно загорать, находясь в воде, потому что солнечное воздействие усиливается при отражении лучей от поверхности воды.

Хорошо утоляет жажду зеленый чай или простая, негазированная вода. Для консервации бутилированной воды добавляют большое количество углекислого газа, который раздражает желудочно-кишечный тракт. Не рекомендуется пить сладкие напитки – морсы, лимонад и т.д., так как они усиливают жажду.

И еще. Старайтесь не носить в жару плотную обувь из искусственной кожи. Обувь должна быть типа сандалий, босоножек. Не рекомендуется носить туфли на высоком каблуке, потому что это может привести к развитию плоскостопия (перегрев стопы и высокий каблук одновременно).

Обливаться холодной водой на солнце в жару можно, но после этого надо сразу же обтереть тело полотенцем и сменить одежду.

Алтайская правда