Горняк22: Число заболевших ковидом за сутки в Алтайском крае выросло до 173

Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае. За минувшие сутки количество выявленных больных увеличилось на 173 человека. Такие данные предоставили 29 июня в оперштабе региона.

Выздоровели 22 пациента. При этом скончались 10 инфицированных. Восемь из них умерли непосредственно от COVID-19 и его последствий.

Сейчас лечатся в госпиталях уже 1 тыс. 706 инфицированных и 493 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Кстати, с последним диагнозом еще 371 человек долечивается дома. 29 бессимптомных вирусоносителей — на амбулаторном наблюдении.

Количество тяжелобольных в госпиталях составляет 354 пациента. На аппаратах ИВЛ находятся 143 человека.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае достигло 54 тыс. 232 человек. Умерли 3 тыс. 424 инфицированных (от коронавируса – 2 тыс. 442).

Алтайская правда