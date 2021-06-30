Горняк22: Что нельзя есть на ночь. Топ-7 самых вредных перекусов

Противники теории «не есть после шести» все равно балуют себя поздними перекусами. Хоть есть на ночь вредно, но нужно еще учитывать, чем вообще не стоит питаться в позднее время. И это не только жареное или острое, но даже и некоторые фрукты. Семь самых вредных типов вечерних перекусов собрал сайт «МедикФорум».

Отчего не стоит перекусывать вечером шоколадом

Шоколадка кажется идеальным поздним перекусом. Она не объемна, переваривать ее организм будет недолго, зато даст прилив энергии и доставит приятные эмоции. А у многих людей как раз к вечеру может снизиться эмоциональная стабильность.

Но так вы можете излишне взбодриться. А сахар, который присутствует во многих видах сладкого шоколада – это не то, что надо вашему организму перед сном.

Вообще, сладостей порой хочется отведать из-за того, что вам не хватает энергии. НО это может означать, что вы не столько вымотались от тяжелой работы, сколько неправильно питались весь день. Или у вас начались какие-нибудь эндокринные проблемы, о чем нужно обязательно посоветоваться с врачом.

А приятные эмоции вместо шоколада вам может дать пробежка, массаж, интересный фильм или занятие любовью.

Почему вредна на ночь сладкая каша

Сладкая каша, да еще и на молоке – это также плохо, как и шоколад. Если все-таки организм требует «подсластить», возьмите фрукты. Но не все они полезны на ночь (см. ниже).

Почему не надо есть на ночь яблоки

Людям кажется, что фрукты – это самое легкое, что можно себе позволить на ночь. Да, это лучше, чем мучное или шоколад, потому что фруктоза все-таки лучше, чем сахар в выпечке. Однако яблоки способны сильно загрузить тонкий кишечник и поджелудочную, которые будут работать чуть ли всю ночь.

Значит, надо сделать выбор в пользу других фруктов, например, киви, мандарина или апельсина. В этих плодах есть не только фруктоза. Но и клетчатка, и они меньше заставляют работать кишечник. Только не увлекайтесь крахмалистыми фруктами вроде бананов.

Жареное на ночь исключить навеки

Остерегайтесь приготовленного на раскаленном жиру или в масле. Такой пищи хочется также потому что человек неправильно питался днем. Организм опять требует чего-то вредного. Чтобы не хотелось такой еды на ночь, исправьте свой рацион на завтрак, обед и в полдник.

Долой острое поздно вечером

Ночной перекус с чем-нибудь острым может довести вас до беды с желудочно-кишечным трактом. Из-за приправ желудок будет работать всю ночь, мало того, что это может навредить ему, так и вы еще будет спать беспокойно.

Откажитесь вечером от бобовых

Бобы – полезны, в них есть витамины и микроэлементы, а также они богаты клетчаткой. Но они и могут привести к вздутию живота и усилению работы ночью пищеварительного тракта.

Можно ли на ночь есть мясо

Белковые продукты – это, в принципе, возможный компромисс для ночного перекуса. Только если это будет, например, одно вареное яйцо (но никак не жареное!). А вот мясо усваивается хуже. И еще хуже, если это будет колбаса или котлета, да еще с приправами.

Лучше всего мясное принимать за пять-шесть часов до сна.

А еще белок можно получить из таких легких продуктов, как кефир или йогурт. Но здесь тоже не стоит употреблять их в больших количествах.

Алтайская правда