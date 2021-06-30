Горняк22: Боль в шее: почему болит и как быстро себе помочь

Почему болит шея? Этот вопрос мучает почти каждого офисного работника, который вынужден проводить у компьютера часы напролет. С точки зрения врача, любая боль сигнализирует о том, что с организмом что-то не так. Главное в этой ситуации – суметь обнаружить источник сигнала. Боль в шее может быть как следствием банальной усталости, так и симптомом серьезного недуга, например, остеохондроза.

Офисные напасти

Конечно, если вас стали беспокоить такие боли, необходимо обратиться к врачу и выяснить, в чем причина.

Можно уповать на препараты, но, как говорят специалисты, облегчает общее состояние и замедляет развитие дистрофических процессов в позвоночнике простая зарядка. Дело в том, что физические упражнения улучшают приток крови, обмен веществ и укрепляют мышцы, снимая избыточную нагрузку с позвонков.

Однако для того чтобы ощутить реальную пользу от зарядки при остеохондрозе, необходимо ее делать регулярно. Она даст возможность перегруженным отделам позвоночника отдохнуть и восстановиться, а напряженным мышцам расслабиться. Зарядка при остеохондрозе наиболее эффективна тогда, когда выполняется несколько раз в день. Считается, что лучше делать физические упражнения через каждые 40 минут непрерывного сидения.

Зарядка

Все упражнения нужно делать мягко, плавно, не совершать вращательных движений головой, чтобы не травмировать связки.

В домашних условиях можно сделать полноценную зарядку утром или после возвращения с работы, она займет около 10 минут. Выполняются упражнения в основном лежа. Необходимо лечь на пол спиной вниз, затем приподнять голову и удержать ее в таком положении несколько секунд. Лежа на спине приподнять свой подбородок вверх, запрокидывая при этом голову немного назад. Остаться в таком положении на несколько секунд. Перевернуться на бок, голову положить на валик или подушку таким образом, чтобы шея не наклонилась вверх или вниз, а располагалась точно по средней линии, образуя с остальным позвоночником прямую линию. Поднять голову вверх (получается, к плечу), зафиксировать в таком положении несколько секунд и опустить. Повторить около 10 раз. Повернуться на другой бок и повторить то же самое. Опять перевернуться на спину. Медленно повернуть голову влево, вправо таким образом, чтобы ухо коснулось поверхности пола.

Лежа на спине наклоняем голову сначала к правому, затем к левому плечу. Все упражнения нужно делать медленно, плавно и прекращать, если появилась боль или усилился дискомфорт.

В офисе удобнее всего делать те упражнения, которые не привлекают к себе особого внимания и могут выполняться в положении сидя или стоя. Расправьте плечи, выпрямите спину. Медленно поверните голову вправо, затем влево. Запрокиньте голову назад. Затем, осторожно поворачивая голову, постарайтесь коснуться левым ухом левого плеча, а потом правым – правого. Опустите подбородок к основанию шеи. Осторожно поверните голову вправо, затем влево.

В автомобиле упражнения можно делать сидя за рулем, остановив предварительно машину. Надавить ладонями на лоб так, чтобы возникло напряжение шейных мышц. Прекратить давление, чтобы мышцы расслабились. Повторить три раза. Сложить ладони рук в замок. Обхватить ими затылок и надавить на затылок. Затем прекратить давление и расслабиться. Повторить три раза. Слегка запрокинуть голову назад. Напрячь мышцы шеи и попытаться достать подбородком основание шеи спереди, преодолевая их сопротивление. Повторить пять раз. Осторожно надавить левой ладонью на левый висок так, чтобы преодолеть сопротивление шейных мышц. Аналогично сделать с правой стороны, надавив на правый висок правой ладонью. С каждой стороны повторяем по три раза.

Во время обострения стоит все-таки отложить занятия. При появлении болезненности в спине, защемлении корешков спинномозговых нервов зарядку в классическом варианте делать не рекомендуется. В данном случае необходимы полный покой и максимальная разгрузка позвоночника. Для этого спите на жесткой постели, подложив под колени валик. Из упражнений рекомендуются лишь те, которые расслабляют мышцы (благодаря этому уменьшается раздражение нервных корешков), а также вытяжение вдоль оси позвоночника. Запрещаются упражнения на разгибание в области поясницы.

Кроме того, людям с проблемами шеи врачи советуют пить больше обычной чистой воды, а не только чай или кофе. Это способствует лучшему выведению шлаков из организма, что положительным образом сказывается и на общем состоянии различных отделов позвоночника, а также поддерживающих его мышц.

Алтайская правда