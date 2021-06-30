Горняк22: Названы самые безопасные дни для родов

Вторник — самый благоприятный день для рождения ребенка, а вот в четверг, субботу и воскресенье младенцы умирают чаще всего.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, зависит ли смертность новорожденных детей от того дня, когда они появились на свет. В выборку ученых попали данные о 1 349 599 детях, появившихся на свет в больницах Великобритании за два года. Авторы работы учитывали такие факторы, как рост и вес ребенка при рождении, заболевания, от которых страдала мать, а также ее возраст.

В результате работы выяснилось, что чаще всего непосредственно после рождения дети умирают в четверг, следом за которым в этом списке следуют суббота и воскресенье. Если в среднем на протяжении рабочей недели смертность новорожденных составляла 6,5 на тысячу, то в выходные дни она возрастала до 7,1 на тысячу.

Алтайская правда