Горняк22: Астрологи назвали пять самых опасных дат в июле 2021 года

Гроза. Шторм Фото: Pixabay

В июле 2021 года будет несколько дней, когда «настроение» светил и планет будет плохим. Это значит, что нужно быть особенно осторожными и не совершать необдуманных поступков

Самые опасные дни июля 2021

1 июля

Начало месяца омрачится противостоянием Марса и Сатурна. Энергетика этих двух планет совершенно не совпадает, их настроение противоположно друг другу. Марс и Сатурн принесут хаос в жизнь людей, пишет DailyHoro.ru. Даже уверенные в себе люди могут ощутить страх, а целеустремленные – стать беспечными.

09 июня, 9:31

Что такое дома гороскопа, какие они бывают и за что отвечают

Дома (или поля) гороскопа отвечают за место человека в обществе, внешность, привычки, отношение с окружающими. И чем больше у человека планет в конкретном доме, тем более эта сфера успешная и важная

11 июля

Меркурий будет находиться в знаке Рака, и ему там очень неуютно. Такое положение плохо отразится на финансовой и информационной сферах, рассказали астрологи. Опасности этого дня – неразбериха и суета, ссоры и дрязги.

13 июля

Венера и Марс соединятся, но не сработаются. Энергии будет много, а шансов принять верные решения – мало. Астрологи советуют заранее определиться с планом действий на этот день и неукоснительно его придерживаться.

24 июля

Полнолуние в Водолее спровоцирует неразбериху и денежный хаос. Делать ненужные покупки в этот день крайне нежелательно. Терять самообладание в этот день – тоже очень плохая идея, ведь ссоры могут перерасти в масштабный конфликт.

29 июля

В конце июля Марс перейдет в знак Девы. Там планета станет медлительной, и сделает людей такими же, похитит мотивацию и энтузиазм. Стоит опасаться жадин и эгоистов и быть готовым к возросшей пассивной агрессии со стороны окружающих.

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