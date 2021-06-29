Горняк22: По улицам Бийска запустили машину с громкоговорителем о масочном режиме

Машина с оповещениями оперштаба в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Такую меру использовали для предупреждения горожан прошлой весной – во время нерабочих недель в апреле, в самом начале пандемии коронавируса

В выходные в Бийске запустили машину с громкоговорителем, который работает в самых людных местах города, сообщает пресс-центр администрации.

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Громкоговоритель предупреждает бийчан о необходимости использования индивидуальных средств защиты в общественном транспорте и в магазинах. Машина организована управлением ГОЧС и ПБ администрации Бийска.

Добавим, к такой мере в наукограде прибегали и прошлой весной. Машину запускают по всем районам города, особенно там, где парки, площади, рынки, торговые центры. По данным пресс-центра мэрии, в среднем за день такое мобильное оповещение могут услышать примерно 2 и более тысячи человек.

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