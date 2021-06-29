ГОРНЯК22 30.06.2021
Коронавирус

Горняк22: 166 новых случаев COVID и 8 смертей зарегистрировано в Алтайском крае 27 июня

Горняк22
18 часов Ago

Ковидный госпиталь. Алтайский край Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Последняя неделя вернула Алтайский край к февральской статистике по коронавирусу – с каждым днем фиксируется на 10-15 случаев больше, чем в предыдущий

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 166 случаев заражения коронавирусом. При этом из госпиталей края выписано 11 выздоровевших.

Новые случаи инфекции

Барнаул – 72
Бийск – 16
Рубцовск – 15
Новоалтайск – 11
Алтайский район – 9
Первомайский район – 8
Заринск, Камень-на-Оби и Шипуновский район – по 5 заболевших.

Кроме того, в Крутихинском и Тальменском районах – по 3 заболевших, Косихинском, Михайловском, Солонешенском, Троицком районах – по 2 заболевших, в Алейске, Алейском, Калманском, Ключевском, Советском, Угловском районах – по 1 заболевшему.

Коронавирус на 27 июня в Алтайском крае

на лечении – 1592 пациента
тяжелобольных – 356 (-5)
подключены к аппаратам ИВЛ – 130 (+4)
развернуто – 2897 коек
резервных коек – 930

Коронавирусная статистика в Алтайском крае

53881 – общее число заболевших COVID-19
47163 – выздоровели
3407 – умерли
1558190 – обследованы на инфекцию

Вакцинация в Алтайском крае на 27 июня

поступило 376 551 комплектов вакцины
первую прививку поставили 66 557 человек
полностью привиты 253 725
всего прививается 320 282

ТОЛК

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