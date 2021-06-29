Горняк22: Количество тестов на COVID-19 в Алтайском крае увеличили на 40 процентов

Анализ. Тест. Микроскоп Фото: pixabay.com

По данным Роспотребнадзора России еще до недавнего времени в регионе охват тестированием был ниже нормативного – то есть, меньше 150 человек на 100 тысяч населения

Анна Попова, глава российского Роспотребнадзора, назвала Алтайский край в числе регионов, где охват населения тестированием на коронавирус ниже нормативного – об этом она заявила на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекций 25 июня.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Алтайского края, в последнюю неделю регион начал наращивать объемы тестирования – за семь дней они увеличились примерно на 40%. Так, по данным пресс-службы, неделю назад охват был 109 человек на 100 тысяч населения.

В субботу 26 июня охват тестированием, по данным регионального оперштаба, составил 161,16, или 4635 человек в сутки. По данным штаба на воскресенье 27 июня, охват тестированием составил 166,58 (3255 человек в день).

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