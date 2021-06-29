Горняк22: В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

До 1 июля работодатели ряда отраслей должны будут составить списки работников, подлежащих вакцинации и направить их в региональный минздрав

Управление Роспотребнадзора Республики Алтай сообщило о введении на территории региона обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом.

Так, теперь обязательно должны поставить вакцину медперсонал, работники торговли и общественного питания, работающие в туристической отрасли, в сфере быта, работники салонов красоты, МФЦ и общественного транспорта, образования, соцобслуживания, культуры, спорта, сотрудники правоохранительных органов, госслужащие.

По распоряжению ведомства все категории должны быть привиты до 30 июля. А в целом, в РА хотят за лето достичь 60%-го порога вакцинации населения.

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