Горняк22: За неделю в России зафиксировали максимальное количество умерших от COVID

Коронавирус. "Красная зона" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

За последние сутки собственный антирекорд побила и Москва – в столице зафиксировали 114 смертей, это самое большое число с момента начала пандемии

По данным российского оперштаба, неделя с 21 по 27 июня оказалась трагичной для России: от коронавируса скончался 3921 россиянин, этот самый большой показатель с начала пандемии. Прошлая неделя (с 14 по 20 июня) унесла жизни 2931 человека.

Сообщается, что количество случаев заражения в стране за неделю выросло почти на 25%. Кроме того, число болеющих и находящихся в ковид-госпиталях россиян приблизилось к февральским значениям.

Добавим, в Алтайском крае с начала недели умерло 58 человек. Количество новых случаев в регионе за неделю равно почти тысяче – 921.

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