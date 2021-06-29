Горняк22: Остановка плановой помощи будет на совести жителей Алтая, заявили в минздраве

Два в одном: в Бийске объединят два медучреждения, чтобы снизить дефицит кадров

В профильном ведомстве напомнили, что ответственность за то, как развивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае, лежит в том числе и на обычных людях

Минздрав Алтайского края не исключает, что придется снова ограничивать плановую медпомощь в регионе и не в последнюю очередь это будет зависеть от жителей края, их «самосознания и личной ответственности», сообщили «Толку» в ведомстве.

22 июня, 8:51

Минздрав Алтая: в пик пандемии больным не отказывали в госпитализации

Чиновница минздрава Алтая назвала неправдой тот факт, что осенью 2020 года пациенты с коронавирусом не могли добиться госпитализации

В частности, речь идет о соблюдении требований Роспотребнадзора и исполнении указа губернатора Виктора Томенко.

«Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно», – заявили «Толку» в краевом министерстве здравоохранения.

Напомним, плановую помощь в Алтайском крае в 2020 году ограничили с начала пандемии. Так, 22 июня прошлого года «Толк» писал, что в Барнауле «в ближайшее время не возобновят плановую медицинскую помощь».

А глава минздрава региона Дмитрий Попов объяснял, что решение о переходе на обычный режим медучреждений будут принимать в зависимости от эпидситуации.

«Она на всех территориях края разная. В Барнауле наибольшее количество выявляемых случаев инфекции», – комментировал тогда глава ведомства.

При этом 22 июня 2020 года в регионе за сутки ковидом заболели 73 человека, выздоровели – 28 и не было зарегистрировано ни одного смертельного случая. На утро 27 июня 2021 года в Алтайском крае выявили 166 новых случая коронавируса, 8 человек умерли, выздоровели 11 человек.

ТОЛК