Горняк22: Новые ограничения: почему важны маски, дистанция и вакцины

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Вакцинация позволит отраслям, наиболее пострадавшим в прошлом году, не прекращать работу в этом и не закрывать предприятия

В Алтайском крае из-за осложнения эпидемиологической ситуации вновь вводятся ограничения. 22 июня губернатор Виктор Томенко подписал соответствующий указ. Представители различных отраслей и эксперты разъяснили, почему важно соблюдать новые и ранее введенные меры предосторожности.

1

Какие ограничения ввели в Алтайском крае 22 июня 2021 года?

Временный запрет на проведение массовых мероприятий с числом участником свыше 1 тыс. человек.

В зрительных залах театров, кинотеатров, клубов, спортобъектов, концертных учреждений, цирков допускается заполняемость не выше 50% от их вместимости.

Ответственность за соблюдение требований несут собственник и пользователи этих объектов.

2

Какие ограничения продолжают действовать с 2020 года?

Организации и индивидуальные предприниматели не могут обслуживать и предоставлять услуги покупателям, посетителям без масок.

Предприятия торговли и услуг обязаны следить за соблюдением социальной дистанции между клиентами – не менее 1,5 метра. На входе обязательно должна быть возможность обработать руки антисептиками.

Все такие объекты обязаны проводить дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживать воздух в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

В крае действует обязательный масочный режим в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптеках и медорганизациях, в общественном транспорте, в такси, на остановках, на парковках, в лифтах, а также в любых других местах массового скопления людей.

3

Что рекомендовано работодателям?

Переводить сотрудников на удаленный режим работы, если это не нарушает деятельность в организации. Вводить посменный режим работы там, где это возможно. Устанавливать по возможности в городах гибкий рабочий график для того, чтобы люди не скапливались в общественном транспорте.

4

Почему важно носить маску даже вакцинированным?

Маска является хорошим барьером для движения вируса, утверждают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии ведомства провел анализ эффективности использования средств защиты в рамках проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период». В результате установлено, что ношение маски снижает вероятность заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза.

Наличие антител у уже перенесших коронавирус – это лишь временная иммунная защита, она не исключает повторного заражения. Кроме того, человек может быть носителем ковида, даже если не заболеет сам. Поэтому масками обязательно нужно пользоваться при посещении общественных мест, говорит Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории ведомства.

По ее словам, использование масок необходимо и вакцинированным, так как человек, поставивший прививку, может, не зная сам, являться переносчиком вируса и представлять опасность для окружающих.

5

Почему необходимо соблюдать дистанцию?

Тут все просто. Любые вирусы передаются от заболевшего человека или носителя к здоровому воздушно-капельным путем, особенно при чихании и кашле. Это может произойти даже при обычном разговоре двух людей, стоящих близко друг к другу.

Именно поэтому краевое управление Роспотребнадзора и рекомендует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. «Любое скопление людей – это высокий риск передачи вируса!» – говорит Ольга Егорова.

Также не нужно трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные инфекции, распространяется через попадание на слизистые.

При кашле, чихании лучше прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после этого сразу выбрасывать.

«Избегая посещений многолюдных мест, необязательных поездок и путешествий, развлечений в клубах и на концертных площадках, можно уменьшить риск заболевания. Сейчас на фоне ежедневно нарастающего количества заболевших это особенно важно», – подчеркнула Егорова.

6

Почему важно вакцинироваться?

Потому что это единственно возможный способ максимально замедлить или даже свести на нет распространение инфекции в обществе и в случае заражения обезопасить себя от тяжелого течения заболевания.

К тому же, подчеркивают представители наиболее пострадавших осенью 2020 года отраслей, это шанс сохранить работу предприятий и не закрыться. Как показывает опыт столичных регионов, именно вакцинированные могут «спасти» общепит, фитнес-индустрию и других.

«Мы хотим сохранить работу спортивной отрасли, поэтому идем вакцинироваться. Прошлый год показал, что без соблюдения правил, без паспортов готовности спортивный бизнес не смог бы работать, – объясняет Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края. – Мы первые из отраслей закрылись в 2020 году, но и открылись одни из первых благодаря единой солидарной позиции со всем спортивным сообществом. Сейчас архиважно удержать ситуацию».

Поэтому, рассказал он, вакцинируются все и в фитнес-индустрии, и все подведомственные организации минспорта, и все команды мастеров.

«Кроме того, спортивные делегации муниципалитетов, те, кто будет принимать участие в олимпиаде городов и олимпиаде сельских спортсменов, также прививаются», – говорит Перфильев.

7

Как изменится формат проведения культурных мероприятий?

По словам министра культуры края Елены Безруковой, их скорректируют.

«Где-то уйдем на малые формы, от некоторых мероприятий на открытых площадках перейдем в залы, где реальнее контролировать соблюдение необходимых мер, что-то придется отменить», – рассказала она.

Последовать примеру госучреждений она попросила и частные компании, организующие мероприятия в крае. По ее словам, дело не только в том, что за несоблюдение мер можно будет получить штраф, но и во взаимной ответственности и бережном отношении друг к другу.

«Ни я, ни мои коллеги, ни наши посетители не хотят, чтобы закрылось вообще все, как это было в прошлом году. Все мы слишком хорошо помним, как это было, – подчеркнула Безрукова. – Все мы за это время уже потеряли кого-то из близких и знакомых, и уровень нашей тревоги и осознанности уже совсем иной».

Следить за выполнением требований будут, как и ранее, Роспотребнадзор, и полиция.

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