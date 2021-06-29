Горняк22: Санитарам больницы РТП Барнаула после жалобы Путину доначислили зарплату

Ковидный госпиталь. РТП Фото: Виталий Барабаш

К человеку, допустившему ошибку при заполнении табеля, будут применены «меры административного наказания», сообщили в больнице

Младший персонал городской больницы № 5 (РТП) в Барнауле начал получать недоначисленные суммы за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, сообщила Ирина Вильгельм, главврач учреждения. Причиной сбоя, по ее словам, стала ошибка при заполнении табеля, уточнила она, сообщает сайт «Единой России».

Напомним, в начале июня стало известно, что младший медперсонал отделения реанимации и интенсивной терапии направил в прокуратуру жалобу в связи с сокращением им выплат за работу с ковидными пациентами. Они недополучили за май около 30 тыс. рублей.

Тогда санитары заявляли, что руководство больницы накануне зарплаты объявило, что выплат не будет, поскольку они якобы «не выполнили свои должностные обязанности». Однако медики утверждали, что все отработанные часы были занесены в журнал, а в рабочем чате в мессенджере есть график работ.

«Обидно, мы ходим все в рвотных массах пациентов, а нас лишают этих выплат. Работаем через сутки, выходим в красную зону», – негодовали санитары.

Они заявили, что обратились не только в прокуратуру, но и на прямую линию президента (пройдет 30 июня).

В горбольнице провели служебную проверку, результаты которой показали, что ошибку допустили при заполнении табеля, сообщила Вильгельм.

«На сегодняшний день недостающие часы сотрудникам проставлены, новые данные направлены в региональное отделение Фонда социального страхования», – рассказала главврач.

По ее словам, сотрудник, допустивший ошибки в табелировании, будет административно наказан.

Сейчас, сообщила Вильгельм, младший медперсонал информирует ее, что им стали приходить СМС-уведомления о начислении недополученных сумм.

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