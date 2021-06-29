Горняк22: Виктор Томенко планирует поставить прививку от коронавируса

Виктор Томенко Фото: телеканал "Толк"

Врачи порекомендовали сделать губернатору прививку сейчас – ранее, осенью 2020 года, он уже тяжело переболел коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен вакцинироваться от коронавируса. Об этом он рассказал 28 июня на оперативном совещании, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, Виктор Томенко заразился коронавирусом в конце сентября прошлого года и несколько недель находился в больнице – болезнь протекала тяжело.

По прошествии нескольких месяцев после перенесенной инфекции у губернатора сохранился иммунитет, и теперь врачи порекомендовали главе региона привиться.

Как считает сам Томенко, вакцинация – это единственный способ уберечь себя и своих близких от заболевания коронавирусом, а также остановить распространение инфекции.

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