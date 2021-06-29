Горняк22: В Алтайском крае экстренно открыли еще четыре ковидных госпиталя

Бийск. Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По данным оперштаба, за минувшие выходные в госпиталях региона добавили 750 дополнительных мест для пациентов с коронавирусом

В Алтайском крае за минувшие выходные развернули еще 750 коек в ковидных госпиталях региона – сейчас их уже 2 897. Всего за эти дни открыли еще четыре госпиталя, сообщают «Вести-Алтай».

Так, полностью перепрофилировали под нужды коронавирусных больных краевой госпиталь ветеранов войн – он на 300 коек.

Кроме того, 240 мест добавят в Бийске – госпиталь откроют на базе ГБ №2, 120 мест – в Рубцовске на базе ГБ №3, и в Благовещенской ЦРБ – 90 коек. А на минувшей неделе под ковидный госпиталь вновь был перепрофилирован основной корпус больницы Новоалтайска.

За прошлую неделю минздрав подготовил около 1,5 тысяч коек для ковидных пациентов. Сегодня, по данным сводки оперштаба, свободными остаются 863.

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