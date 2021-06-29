Горняк22: На Алтае возобновила работу группа помощи медикам ковидных госпиталей
Врачи Фото: pixabay.com
Рабочая группа занимается бытовыми и организационными вопросами помощи медикам, которые лечат больных коронавирусом в госпиталях
В Алтайском крае возобновляет свою деятельность рабочая группа помощи медикам, которые работают в ковидных госпиталях региона, сообщили в АКЗС.
«Сейчас мы выясняем, какая помощь нужна медикам и их семьям, определяем формы поддержки. Наша группа помогает с организацией доставки врачей и поддержкой пожилых членов семей медиков», – рассказала координатор группы.
Группа, созданная при АКЗС, начала работу в апреле 2020 года. Депутаты следили за обеспечением питанием медиков, покупкой оборудования, средств защиты и бытовой техники для госпиталей. Кроме того, они организовывали присмотр за пожилыми родственниками медиков и образовательный процесс для детей медицинских работников.
Ранее санитарам больницы РТП Барнаула после жалобы Путину доначислили зарплату. В начале июня стало известно, что младший медперсонал направил в прокуратуру жалобу из-за сокращения выплат за работу с ковидными пациентами.