Горняк22: Губернатор Томенко привился от коронавируса и рассказал о чувстве легкости

Виктор Томенко поставил вакцину от коронавируса Фото: @gubernator_tomenko

Виктор Томенко рассказал, что поставил прививку как только у него снизился уровень антител, потому что раньше прививаться было нецелесообразно

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 июня поставил первый компонент прививки от коронавируса и рассказал о впечатлениях после вакцинации. Этим он поделился со своими подписчиками в сети Instagram.

«Из ощущений – чувство легкости оттого, что наконец-то и у меня появилась такая возможность», – написал он.

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Он подчеркнул, что эпидобстановка в крае остается напряженной, поэтому призвал всех жителей региона привиться. По его словам, для этого есть все условия – в крае работает более 80 стационарных пунктов и более двух десятков передвижных мобильных комплексов.

«Если вы не болели, если количество антител у вас снижается, если вы переболели коронавирусом более чем полгода назад, то пройдите вакцинацию», – обратился губернатор к жителям региона.

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