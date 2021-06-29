Горняк22: С 1 июля в России стартует дополнительная диспансеризация для переболевших коронавирусом

С 1 июля в России начнет работать программа дополнительной диспансеризации для граждан, переболевших коронавирусом. Она призвана бороться с осложнениями, которые возникает у людей, перенесших инфекцию.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, начало программы намечен на 1 июля. Однако в разных регионах она будет проводиться с учетом эпидемиологической обстановки, пишут РИА Новости.

Сегодня из-за увеличения заболевших ковидом медики испытывают высокую нагрузку. Поэтому в некоторых субъектах придется отложить на какой-то определенный период программу диспансеризации, отметил министр.

В рамках программы перенесшие COVID-19 смогут пройти ряд обследований для выявление неблагоприятных последствий болезни.

Алтайская правда