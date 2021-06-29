Горняк22: Доктор Мясников назвал главный симптом нехватки витамина D

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал один из самых частых симптомов дефицита витамина D. Это касается необъяснимых болей в организме.

По словам Мясникова, если у человека «все болит», но при этом нет фибромиалгии либо полимиалгии, то необходимо пройти проверку на уровень витамина D.

Также доктор отметил, что для выработки витамина D не нужно часами бывать на солнце и загорать. Этот необходимый элемент вырабатывается «без всякого солнца, просто на открытом воздухе».

Чтобы восполнить недостаток витамина нужно употреблять морепродукты, яйца и молоко.

Алтайская правда