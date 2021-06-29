Горняк22: Доктор Мясников считает, что нынешняя вакцинация покажет результаты только осенью

Врач и телеведущий Александр Мясников в очередной раз высказался на тему вакцинации. Он считает, что нынешняя прививочная кампания даст результат только через полтора месяца.

По словам Мясникова, вакцинация на сегодняшнюю волну коронавируса не повлияет. Антитела появляются лишь 1,5–2 месяца, поэтому вакцинированные сегодня получат защиту на осенне-зимний период.

Ценность вакцинации у всех своя. Молодежь вакцинируется от ОРЗ с тем, чтобы они не стали источником заражения. Пожилых и больных с хроническими заболеваниями – от вирусной пневмонии.

Чтобы снизить накал страстей нужно гарантировать в случае побочных явлений компенсацию и медицинскую помощь. А также разговаривать и отвечать на частные вопросы, считает доктор.

А также пересмотреть «санкционную политику» в отношении непривитых. Ковидом переболели в десятки раз больше людей, и у них сформировались антитела. Поэтому ограничения не должны их касаться.

Алтайская правда