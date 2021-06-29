Горняк22: Названы три основных симптома заражения штаммом «Дельта плюс»

Вариант коронавируса «Дельта плюс», который мутировал на основе индийского штамма, отличается от классического COVID-19. При инфицировании этим вирусом значительно реже меняются обоняние и вкус.

«Дельта плюс" является разновидностью «Дельты», индийского штамма. Сегодня эти два вида распространяются за пределами Индии. В России уже объявили о вспышке индийского штамма.

Ученые назвали три основных маркера этой инфекции, пишет MedikForum.ru, – это головная боль, болезненность в горле и насморк. Изменение обоняния и вкуса наблюдаются значительно реже.

Также «Дельта» и «Дельта плюс» отличаются сверхвысокой заражающей способностью.

Алтайская правда