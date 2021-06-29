Горняк22: В Барнауле возле мобильных комплексов вакцинации выстраиваются очереди

В Барнауле выросло число желающих вакцинироваться. Возле мобильных пунктов вакцинации выстраиваются внушительные очереди.

На предыдущей неделе количество горожан, решивших сделать вакцинацию, резко возросло. Так, возле мобильного пункта вакцинации на площади «Спартака» барнаульцы выстраивались друг за другом еще до его открытия. Очередь из желающих не иссякала и в течение дня. Не пугали и затяжные дожди, которые шли всю неделю – люди терпеливо стояли под зонтиками и ждали.

Такой рост вакцинации объясняется нескольким факторами. Люди серьезно задумались о прививке после резкого роста заболевших коронавирусом. Также поставить препарат против ковида подтолкнули и вводимые ограничения в Москве и других городах, где посещать учреждения общепита и другие заведения можно только имея прививочный сертификат. Свою роль сыграли запреты, которые начнут действовать с 1 июля на курортах Краснодарского края, – люди не хотят остаться без долгожданного отдыха.

За все время в Алтайский край поступило 376 551 комплектов вакцины против COVID-19. На 27 июня прививается 320 282 человека: 66 557 получили первую прививку, 253 725 полностью привиты.

Фото: Максим Стрелковский

Барнаул

Алтайская правда