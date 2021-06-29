Горняк22: Названы три основных фактора рекордного всплеска коронавируса в России

Вирусолог назвал три причины, которые повлияли на значительный рост заражений коронавирусом в России.

По словам вирусолога, зав. лабораторией НГУ Сергея Нетесова, вспышка заболевания вызвана нескольким факторами. Во-первых, это пренебрежение мерами социальной дистанции и индивидуальной защиты, во-вторых, низкий уровень вакцинации, в-третьих, появление индийского варианта.

Вирусолог считает, что россияне расслабились из-за смягчения ограничений и перестали соблюдать необходимые меры защиты, пишет Лента.ру.

Вакцинация на уровне всего 12–13%, которая не дает коллективного иммунитета, также стала причиной вспышки.

Ну и свой негативный вклад внес индийский вариант SARS-CoV-2, который стремительно распространяется. Если один заболевший старым штаммом заражал двух-трех человек, то «индиец» уже пять-шесть.

Специалист выразил надежду на то, что третья волна коронавируса не будет такой продолжительной, как предыдущие.

Алтайская правда