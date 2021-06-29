Горняк22: 16 российских регионов объявили об обязательной вакцинации

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Вслед за Москвой еще в 15 регионах объявили об обязательной вакцинации. Прививки обязали поставить работникам определенных сфер: торговли, услуг, общепита, образования, транспорта и др.

Россию захлестнула третья волна коронавируса. Непростая ситуация в Москве: в городе установлен суточный рекорд по смертности — скончались 100 человек. Чтобы остановить распространение заболевания и переломить ситуацию, в столице ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Вслед за Москвой и в других регионах также заявили об обязательных прививках для определенных групп.

Сегодня таких субъектов уже 16. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кемеровская, Мурманская, Нижегородская, Сахалинская, Тверская, Тульская, Брянская и Магаданская области. А также Ненецкий АО, Бурятия, Хакасия и Республика Алтай.

Алтайская правда