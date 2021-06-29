Горняк22: В Алтайском крае коронавирусом заболели за сутки 178 человек, умерли от него 7

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В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 178 диагнозов COVID-19. Вылечились 14 пациентов. Скончались непосредственно от коронавируса и его последствий 7 человек, сообщили 28 июня в оперштабе.

Сейчас лечатся в госпиталях 1 тыс. 678 инфицированных и 415 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 300 заболевших проходят амбулаторное долечивание на дому. 21 бессимптомный вирусоноситель – под наблюдением.

Количество тяжелобольных выросло до 356 человек. При этом 138 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Минздравом края развернуто 2 тыс. 897 специализированных коек. В резерве – 863 места для лечения инфицированных.

С начала пандемии в регионе выявлено свыше 54 тысяч инфицированных. Умерли 3 тыс. 414 человек. Из этого числа от коронавирусной инфекции – 2 тыс. 434 заболевших.

Алтайская правда