Горняк22: Губернатор Алтайского края пройдёт вакцинацию от коронавируса

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что сегодня пройдет вакцинацию от коронавируса.

О своём решении глава региона сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве. Ранее Виктор Томенко уже перенёс ковид, однако это было в конце прошлого года и врачи посоветовали ему сделать прививку. По словам губернатора, вакцинация — единственный способ защитить себя, близких и остановить распространение инфекции.

На утро 27 июня в Алтайском крае прививаются 320 282 человека: 66 557 получили первый компонент вакцины, 253 725 привиты полностью.

Алтайская правда