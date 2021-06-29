Горняк22: В Алтайском крае существенно увеличились темпы вакцинации от COVID-19

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В Алтайском крае чаще стали коллективно вакцинироваться. Например, 90% сотрудников одного из барнаульских баров сделали прививки от коронавируса.

Комфортно и удобно

Утром бригада медиков подъехала к зданию бара «Крыша». Быстро выстроилась очередь из 70 человек. Перед вакцинацией каждый сотрудник заполнил специальную анкету. Вопросы были связаны с общим самочувствием. Совладелец организации Артём Головачёв отметил, насколько комфортно проводить процедуру коллективно.

– Не нужно записываться и ждать в очереди. Нашей задачей было выбрать удобное время и пригласить медиков, – отметил Артём Головачёв.

Он не болел ковидом. Тем не менее признается, что многие его родные и друзья тяжело перенесли это заболевание.

– Прошлый год наложил отпечаток на всех нас, – продолжает собеседник. – На работе тоже ощущалось, насколько люди волнуются, опасаются болезни. Сфера гостеприимства особенная. Мы хотим, чтобы наши гости улыбались, чувствовали себя комфортно. До сих пор мы не вернулись к показателям, которые были до пандемии.

Его коллега Мария Фролова переболела и продолжает приходить в себя. Когда встал вопрос о коллективной вакцинации, долго не раздумывала – приняла решение сделать прививку.

– Для меня это возможность вернуться к обычной спокойной жизни, уверенно работать и вылетать за границу, – говорит Мария Фролова.

В этот день вакцинацию прошли сотрудники ресторана «Ясная поляна», ТРЦ «Праздничный» и магазина «Эльдорадо». Напомним, что для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить от ковида не менее 60% трудоспособного населения. Это 1 млн 100 тыс. человек. Чтобы ускорить темпы, медики работают в выходные дни, а также проводят вакцинацию на рабочих местах.

Необходимые меры

В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции проводится работа по усилению профилактических мероприятий не только в части обязательного соблюдения масочного режима и санитарных норм, предусмотренных требованиями Роспотребнадзора. Также проходит вакцинация сотрудников предприятий сферы торговли и услуг.

– Эти меры направлены на предотвращение всплеска заболеваемости и сохранение стабильной работы объектов отрасли потребительского рынка, – говорит начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Работа проводится в разных направлениях. В крупных торговых организациях введена мотивация, в частности предоставляются дополнительные дни к отпуску или оплачиваемый выходной в день вакцинации. Проводится выездная вакцинация при наличии достаточного количества желающих сделать прививку.

– Такие мероприятия уже прошли в отдельных международных и региональных торговых сетях и планируются к проведению в крупных объектах общественного питания, – подчеркнул Александр Евстигнеев.

Соблюдать правила

В крае отмечается подъем заболеваемости ковидом. Так, за последние две недели ежедневный прирост заболевших увеличился с 9 до 20%. Ограничивают проведение массовых мероприятий. Количество коек в ковидных госпиталях стали наращивать с 6 июня.

– На сегодня в крае инфекция обнаружена у 53 тыс. человек, – поясняет начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова. – Если раньше диагноз ставили в большинстве своем людям от 50 лет, то сегодня болеют жители края от 18 до 40 лет. В 93% случаев заболевание проявляется в виде ОРВИ и пневмонии, 7% – в бессимптомной форме.

Из 290 тысяч привитых заболели 184 человека. Инфекцию переносят в легкой форме. Запас вакцины в крае стабильно имеется на 5–7 дней. Хранится она на складе или в лечебных учреждениях. Специалисты просят жителей края соблюдать простые правила: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. При первых признаках заболевания нужно немедленно обратиться к врачу.

Алтайская правда