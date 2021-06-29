Горняк22: 4,5 тысячи человек ежесуточно вакцинируются в Алтайском крае

Сегодня в крае вакцинируется в день 4,5 тысяч человек. В июне первичная вакцинация выросла в 9 раз, общая — в 3. В ближайшее время регион должен выйти на плановые цифры в 10–12 тысяч привитых в сутки.

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Поповна на оперативном совещании, количество желающих вакцинироваться многократно выросло. Так, за прошлую неделю поставили прививку 31 292 человек. То есть каждый день в среднем 4,5 тысяч.

Первый компонент за неделю поставили 18 449 жителя региона. По сравнению с маем первичная вакцинация выросла в 9 раз, общая — почти в три раза.

За минувшую неделю в край пришло 55,5 тыс. доз вакцины, за весь период — 376,5 тыс. Вакцинировались более 321 тыс. человек, пишет пресс-служба губернатора края.

Глава региона Виктор Томенко отметил, что при 4,5 тысячи привитых в сутки выстраиваются очереди. А ведь регион должен выйти в ближайший период на плановые цифры в 10–12 тысяч. И с этой значительной нагрузкой на систему здравоохранения надо справиться.

Чтобы решить эту проблему, планируется увеличить количество прививочных кабинетов. Это даст возможность вакцинировать до 15 тысяч человек в сутки, заверил Попов.

Министр соцзащиты края Наталья Оськина проинформировала о вакцинации проживающих в учреждениях соцзащиты. Сегодня вакцинировано свыше 80% от общего числа здесь проживающих, а это 3909 человек. И привились практически все , кто не имеет противопоказаний к вакцинации.

Алтайская правда