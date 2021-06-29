Горняк22: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вакцинировался от коронавируса
28 июня губернатор Виктор Томенко поставил первый компонент противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Он призвал жителей региона последовать его примеру.
Раньше прививаться было нецелесообразным из-за высокого уровня антител после инфекции, перенесенной осенью. Теперь врачи рекомендовали сделать прививку.
Виктор Томенко призвал жителей позаботиться о своем здоровье. Для этого в регионе работает более 80 стационарных пунктов и свыше двух десятков передвижных комплексов. При этом эпидемиологическая обстановка остается напряженной — вновь растет количество заболевших, приходится увеличивать число коек в ковидных госпиталях. А темп вакцинации невысокий: привилось лишь 320 тысяч жителей при необходимых 1 млн 100 тыс. человек.
«Обращаюсь с огромной просьбой. Если вы не болели, если количество антител у вас снижается, если вы переболели коронавирусом более чем полгода назад, то пройдите вакцинацию. Защитите себя и своих близких!» — подчеркнул губернатор.