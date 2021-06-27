Горняк22: В Барнауле автомобиль протащил мужчину на капоте в ходе конфликта
Кадр из видео Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
Сцена, достойная блокбастера, развернулась на перекрестке в спальном районе краевой столицы. Судя по кадрам, конфликт произошел между выходцами из ближнего зарубежья
В Барнауле автомобилист протащил человека на капоте в ходе конфликта. Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях.
Инцидент случился рано утром 26 июня на пересечении улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского.
На записи видно, что трое мужчин дерутся на тротуаре возле автомобиля, потом один из них запрыгивает в салон легковушки, а второй – на ее капот. Автомобилист трогается и резко тормозит, очевидно, пытаясь сбросить внезапного «пассажира», а потом набирает скорость и вместе с ним исчезает из кадра.
Обстоятельства произошедшего, а также судьба мужчины на капоте, не известны.
Ранее «Толк» сообщал о том, что житель Бийска избил трубой полицейского и протащил его на колесе автомобиля.
Горняк22: В Барнауле автомобиль протащил мужчину на капоте в ходе конфликта
Кадр из видео Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
Сцена, достойная блокбастера, развернулась на перекрестке в спальном районе краевой столицы. Судя по кадрам, конфликт произошел между выходцами из ближнего зарубежья
В Барнауле автомобилист протащил человека на капоте в ходе конфликта. Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях.
Инцидент случился рано утром 26 июня на пересечении улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского.
На записи видно, что трое мужчин дерутся на тротуаре возле автомобиля, потом один из них запрыгивает в салон легковушки, а второй – на ее капот. Автомобилист трогается и резко тормозит, очевидно, пытаясь сбросить внезапного «пассажира», а потом набирает скорость и вместе с ним исчезает из кадра.
Обстоятельства произошедшего, а также судьба мужчины на капоте, не известны.
Ранее «Толк» сообщал о том, что житель Бийска избил трубой полицейского и протащил его на колесе автомобиля.