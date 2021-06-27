Горняк22: 619 пациентов с COVID-19 умерли в России за сутки

Медики. Больница Фото: канал "Толк"

Больше всего смертей зарегистрировали в северной столице. При этом темп суточного прироста числа новых инфицированных в стране составил 0,4%

619 смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировали за сутки в России. Об этом 26 июня сообщает федеральный оперштаб.

Из этого числа в Санкт-Петербурге подтверждено 107 смертей, в Москве – 96, в Нижегородской области – 26. Всего с начала пандемии число умерших составило 132 683.

За минувшие 24 часа в стране выявили 21 665 новых случаев коронавируса (с начала пандемии число заразившихся превысило 5,4 млн человек).

Темп прироста инфицированных составил 0,4%.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в алтайском ковидном госпитале на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии находится беременная женщина.

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