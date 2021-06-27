Горняк22: Роспотребнадзор: двукратная численность комаров в июне на Алтае — еще не пик

Комар Фото: pixabay.com

Активному размножению этих кровососущих также благоприятствуют природные условия 2021 года. Ситуация улучшится с появлением стрекоз

В Алтайском крае в июне отмечен рост численности и активности комаров в два раза по сравнению показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Данный циклический процесс закономерен и регистрируется на Алтае, в среднем, один раз в пять лет», – отметили в ведомстве.

Здесь пояснили, что активному размножению этих кровососущих также благоприятствуют природные условия 2021 года – множество мелких водоемов, дождливая погода, теплая весна и высокий травостой.

При этом специалисты предупреждают, что это еще не пик – наибольшая численность комаров на Алтае отмечается в июле-августе. Ситуация улучшится с появлением стрекоз (конец июня начало июля), обещают в ведомстве.

Отмечается также высокая активность и численность мошек. У этих насекомых происходит два пика активности – во второй декаде июня и с третьей декады августа по сентябрь.

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