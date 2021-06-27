Горняк22: Правительство выделило средства на пособия детям от 8 до 17 лет

Какие пособия будут действовать для российских семей с детьми в 2021 году Фото: Фото: pixabay

Размер выплат будет определяться в соответствии с региональным прожиточным минимумом. Соответствующий закон президент России подписал в конце мая

Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные пособия детям в возрасте от восьми до 17 лет в неполных семьях и вставшим на учет на ранних сроках беременным. О принятии соответствующего проекта сообщает сайт кабмина.

Отмечается, что его разработка вызвана необходимостью финансового обеспечения выплат пособий ожидающим ребенка и семьям с несовершеннолетними.

Минтруд должен про информировать население в возможности таких выплат, размер которых будет определяться в соответствии с региональным прожиточным минимумом и составит 50% от него.

Ранее «Толк» сообщал о том, что с 1 июля Пенсионный фонд России будет принимать заявления на выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет и беременным, которые встали на учёт на ранних сроках. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал в конце мая.

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