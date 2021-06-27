Горняк22: Что за праздник День молодежи России и до скольки лет его можно отмечать
Девушки. Подруги. Молодежь Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
Согласно классификации ВОЗ, принятой в 2014 году, молодым считается возраст от 25 до 44 лет. В России же молодежь — это люди от 14 до 35 лет
В 2021 году День молодежи России – 27 июня.
История Дня молодежи России
С 1958 по 1993 года существовал праздник-предок Дня молодежи России. Он назывался День советской молодежи. Отмечали его в последнее воскресенье июня, пишет «Календарь событий».
В 1993 году Ельцин учредил День молодежи России. Дата этого праздника уже была фиксированной – 27 июня.
Как отмечают День молодежи России
В День молодежи проводят флешмобы, концерты, спортивные и другие мероприятия. Если праздник выпадает на будний день, торжества обычно переносят на ближайший выходной.