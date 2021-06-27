Горняк22: Первые серии «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот
Вакцинация Фото: Виталий Барабаш
Вакцина «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Гам-ковид-вак» (Спутник V) и действует уже с первого укола
Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», которая начинает действовать уже с первого укола, вышли в гражданский оборот. Об этом 26 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам.
«Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли с производства в гражданский оборот», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».
Он пояснил, что буквально накануне препарат прошел этап контроля.
Уже до конца июня в гражданский оборот поступят около 2,5 млн доз, производитель намерен наращивать объемы производства, добавил министр.
Известно, что «Спутник Лайт» будут использовать для вакцинации переболевших и для ревакцинации.
Ранее ФАС России назвала отпускную цену этой вакцины.