Горняк22: Еще в восьми регионах России введут обязательную вакцинацию

С понедельника еще в восьми регионах страны могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, сегодня обязательная вакцинация для групп риска и представителей отдельных профессий уже введена в 10 субъектах РФ. Принимается решение о расширении этого списка.

Глава ведомства подчеркнула, что во всех субъектах принимаются меры в зависимости от эпидемситуации, информирует ТАСС.

Также она добавила, что охват тестированием на коронавирус остается низким в ряде регионов. В шести субъектах он меньше 150 на 100 тыс. населения. В их числе был назван и Алтайский край.

Алтайская правда