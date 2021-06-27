Горняк22: 155 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 155 новых случаев заболевания. Выздоровело 4 человека, умерло 9, от COVID-19–4.

Из вновь заболевших 70 человека зарегистрировано в Барнауле. 27 жителей региона заболели в Бийске, 9 — в Алтайском районе, по 7 — Славгороде и Третьяковском районе, 6 – в Змеиногорском районе, 4 — в Локтевском районе, 3 — в Новоалтайске.

На 26 июня лечатся в ковидных госпиталях 1449 человека с корнавирусом и 380 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них 361 находится в тяжелом состоянии, подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Минздравом края развернуто 2147 коек, в резерве — 318.

Всего в крае обследовано на коронавирус 1 554 935 человек. Среднесуточный охват составил 161,16 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4635 человек в день.

В Алтайский край поступило 334 477 комплектов вакцины. На утро 26 июня прививается 318 837 человек: 65 566 получили первую прививку, 253 271 полностью привиты.

Алтайская правда