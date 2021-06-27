Горняк22: Кардиолог объяснила, сколько надо пить в жару людям с сердечными заболеваниями

Примерно 1,5–2 литров воды в день необходимо выпивать в жару. Однако людям с сердечной недостаточностью нужно пить меньше. Кроме того, целесообразно добавлять в рацион еще определенные продукты, чтобы восполнить потерю калия и магния.

По словам врача-кардиолога Юлии Гончаровой, которую цитируют РИА Новости, если нет выраженной сердечной недостаточности, то потреблять в жаркую погоду можно 1,5–2 литров воды в день. Если есть проблемы сердцем, то меньше — 1–1,5 литра.

Также специалист отметила, что из-за жары выводится не только вода, но и электролиты. Чтобы восстановить потерю калия и магния, можно пить минеральную воду. Кроме того, в жару полезно есть орехи, семечки, зелень, фрукты и овощи, которые содержат эти необходимые микроэлементы.

У людей с кардиологическими проблемами главная неприятность в жару — это обезвоживание. Если человек гипертоник, то на фоне обезвоживания может понизиться давление и ухудшится общее состояние. Поэтому надо восполнять объем жидкости в организме, уверена кардиолог.

Алтайская правда