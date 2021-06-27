Горняк22: Почти 1,5 тысячи ковидных коек дополнительно развернули в Алтайском крае за неделю

В связи с ростом заболевших коронавирусом в Алтайском крае открывают дополнительные места для оказания медицинской помощи. За эту неделю в крае развернуто 1465 дополнительных коек для лечения COVID-19. Сегодня ковидные места в регионе заполнены на 82%.

Сегодня, 26 июня, ковидный госпиталь на 90 коек будет развернут в Благовещенской центральной районной больнице, сообщает региональный Минздрав. Вновь перепрофилируют Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле, где будет 300 коек. Дополнительные места откроют в горбольнице №2 Бийска (240 коек) и в горбольнице №3 г. Рубцовска (120 коек).

Накануне был вновь перепрофилирован под ковидный госпиталь основной корпус Новоалтайской городской больницы на 240 коек. Сегодня мощность новоалтайского госпиталя составляет 420 коек.

На пике заболеваемости в крае работали 33 ковидных стационара с 5913 койками. Сегодня Минздравом подготовлен и детально проработан план развертывания по необходимости коечных мощностей, вновь подлежащих перепрофилированию под ковидные.

Фото: Минздрав Алтайского края

Алтайская правда