Горняк22: Первые вакцины «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот

В гражданский оборот поступили первые вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Планируется, что до конца июня произведут порядка 2,5 млн доз

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, завершен этап контроля, и первые серии «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. До конца июня намечено выпустить около 2,5 млн доз.

Однокомпонентный «Спутник Лайт» предназначен для уже вакцинированных гражадан и переболевших ковидом. Препарат разрешен для использования только до 60 лет, пишет ТАСС.

Алтайская правда