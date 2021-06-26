Горняк22: 21-летний водитель погиб в ДТП с фурой под Новосибирском

Место происшествия Фото: ГИБДД по Новосибирской области

По словам очевидцев, сила удара была такой, что водителя выкинуло на дорогу через лобовое стекло. Он погиб на месте до приезда скорой помощи

В Новосибирской области на трассе 21-летний водитель погиб при столкновении с грузовиком, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Стало известно, что ночью пострадавший на «ВАЗ-21093» ехал из Новосибирска в сторону Кемерова. На 135-м км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком KENWORTH с полуприцепом.

В результате ДТП молодой водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирской области молодой сотрудник ДПС погиб во время погони. Инспекторы на служебной машине преследовали группу мотоциклистов, которые не остановились по требованию.

ТОЛК