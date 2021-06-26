Горняк22: В Красноярском крае два медведя вышли в центр Лесосибирска

Медведь Фото: pixabay.com

Служба ГО и ЧС Лесосибирска предостерегла жителей от посещения леса, так как опасность выхода диких животных к жилым районам сохраняется

В Красноярском крае охотники застрелили медведя, который бродил по центру Лесосибирска, сообщает ТАСС.

Вечером 24 июня на улице Котовского животное заметили в центре города. В Лесосибирске организовали поисковые группы, в которые вошли местные охотники из охотобщества Енисейского района и Лесосибирска, полицейские и сотрудники Росгвардии.

«Прибывшими лесосибирскими и енисейскими охотниками Енисейского охотобщества медведь был ликвидирован», – сообщили в ГО и ЧС.

Позже оказалось, что в этот день в городе видели еще одного медведя. Второй хищник утром вышел из леса в районе садового общества «Теремки». Сейчас проводятся мероприятия по его обезвреживанию, сообщает «Лесосибирск-инфо».

Ранее «Толк» сообщал, что в Красноярском крае медведь растерзал подростка в нацпарке. Зверь напал еще на одного человека, но турист смог отбиться от животного с помощью ножа.

ТОЛК