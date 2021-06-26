Горняк22: Стилист перечислила главные ошибки при выборе стрижки

Стрижка Фото: pixabay.com

По словам эксперта, чтобы не допустить ошибку, которая принесет только негативные эмоции, нужно выбирать новую прическу осознанно и внимательно

Прическа должна подчеркивать преимущества и не выделять недостатки. Поэтому стрижку стоит выбирать исходя из собственных данных, а не гнаться за трендовыми стрижками, заявила эксперт бренда «Прелесть Professional» Ксения Асанова, сообщает «Слово и Дело».

«Перед походом в салон я бы советовала изучить формы лица, узнать, какая прическа и стрижка подходят именно вам. Полезно найти примеры, чтобы прийти к мастеру с полным понимаем того, что вам нужно», – отметила стилист.

По ее словам, часто девушки заранее выбирают прическу и не хотят слышать о том, что такой вариант им не подходит.

«Идя в салон, помните, что мастер – это профессионал своего дела, который имеет большой опыт. Он сразу понимает, что вам подойдет, а что нет. Ему нужно научиться доверять», – объяснила Ксения Асанова.

Стилист отметила, что если не хотите вставать на час раньше, чтобы сделать укладку, то обязательно объясните это мастеру, чтобы вместе подобрать легкую в обращении стрижку.

«Есть такие стрижки, которые будут выглядеть идеально после обычной сушки феном. К «умным» стрижкам можно отнести каре, пикси, боб – для коротких волос. Для средних – лесенка, каскад, удлиненный боб. Для длинных – лесенка, текстурированная стрижка с рваными прядями», – подчеркнула специалист.

Кроме того, стилист напомнила, что не стоит забывать о правильном уходе за волосами, особенно если вы прибегли к окрашиванию. В этом случае стоит сразу приобрести шампунь, бальзам и маску для окрашенных волос. Средства помогут сохранить новый цвет.

Ранее трихолог назвал самую вредную для здоровья волос прическу. Кроме того, по его словам, чтобы не травмировать волосы, нужно выбирать аксессуары с гладкой поверхностью.

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