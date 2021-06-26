Горняк22: Беременная с ковидом находится на «искусственном легком» в алтайском госпитале

Барнаульская больница №5. РТП Фото: Фото: Анна Меньшикова

По словам главного акушера-гинеколога Алтайского края, тяжелое течение наблюдается у 3% беременных – это данные по всей стране

В главном ковидном госпитале Алтайского края на лечении находится беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Толку» сообщила главный внештатный акушер-гинеколог региона Ирина Молчанова.

По словам врача, молодая женщина подключена к аппарату «искусственного легкого».

«У нас и в прошлом году была такая «тяжелая» пациентка, но благодаря профессионализму сотрудников ковидного госпиталя нам удалось спасти ей жизнь. Сейчас прилагают все усилия, чтобы спасти и эту женщину», – говорит врач.

Также Молчанова добавила, что тяжелое течение ковида наблюдается у 3% беременных (это данные по стране), ИВЛ требуется 1,5% женщин, которые ждут ребенка.

Акушер-гинеколог выразила недоумение, что многие люди боятся осложнений после постановки вакцины от COVID-19, но забывают, что осложнения от коронавируса могут быть куда серьезнее.

Молчанова заявила, что они получили единые для всей страны рекомендации федерального минздрава, где говорится что 100% пациенток, планирующих беременность, должны быть привиты.

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