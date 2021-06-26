Горняк22: В Барнауле начались проверки масочного режима в автобусах и трамваях

Рейд в общественном транспорте Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Горожанам напомнили об административной ответственности за невыполнение противоэпидемических мероприятий – штраф для граждан составит до 40 тысяч рублей

В Барнауле на регулярной основе вновь стартовали рейды по соблюдению масочного режима в городском транспорте. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

В ходе рейда специалисты Роспотребнадзора напоминают водителям и кондукторам о запрете на обслуживание граждан без масок.

«Водители и кондукторы обязаны находиться на рабочем месте в масках, закрывающих органы дыхания, а также не оказывать услуги гражданам без масок», – напомнили в горадминистрации.

Какое наказание грозит, если нет маски

В мэрии напомнили об ответственности за невыполнение противоэпидемических мероприятий – согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ за это предусмотрен штраф:

гражданам – от 15 до 40 тысяч рублей,

должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей,

юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об ужесточении ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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